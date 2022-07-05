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Блогерша с косоглазием начала продавать свои откровенные фото ради заработка

Блогерша Элли Дэвис с косоглазием стала продавать свои откровенные фото на OnlyFans

Фото: @elley.davies

Блогерша с косоглазием Элли Дэвис из Уэльса стала продавать свои откровенные фото на платформе OnlyFans ради заработка. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Известно, что ранее 18-летняя студентка прославилась благодаря обучающему видео о макияже, а затем начала снимать лайфстайл-ролики для TikTok, несмотря на комментарии хейтеров. Однако теперь девушка призналась, что решила выкладывать обнаженные снимки, чтобы построить карьеру в сети и обеспечить достойное существование своим детям.

«Я завела аккаунт на OnlyFans ради заработка, потому что TikTok для меня в данном отношении ненадежен. (...) Я хочу, чтобы у моих детей, когда они родятся, было все, что они пожелают», — заявила Дэвис.

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Отмечается, что состояние, из-за которого блогерша ослепла на 80 процентов на левый глаз и обрела нестандартный внешний вид, называется амблиопия — прогрессирующее снижение остроты зрения. При этом юзерша рассказала, что популяризирует идеи бодипозитива и старается не обращать внимания на негативные комментарии в свой адрес.

В мае сообщалось, что родители Дэвис заметили у нее косоглазие в четырехлетнем возрасте, а с годами болезнь только усилилась. По словам девушки, она постоянно подвергалась насмешкам в школе. «Со временем я стала смеяться над собой вместе со сверстниками, чтобы они не делали этого у меня за спиной», — заключила студентка.

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Алина Гостева
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