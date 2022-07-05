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Милиция Киргизии не обнаружила взрывных устройств у посольств России и Китая

ГУВД Бишкека сообщило, что саперы не обнаружили взрывных устройств у посольств РФ и КНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Милиция Киргизии не обнаружила взрывчатых веществ у посольств России и Китая в Бишкеке, передает пресс-служба городского ГУВД в Facebook (запрещенная в России социальная сеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Сообщения о минировании посольств поступило утром. На место незамедлительно выехали следственно-оперативные группы и руководство УВД Первомайского и Ленинского районов ГУВД Бишкека, а также саперы и кинологи.

«В результате проведенных поисковых мероприятий каких-либо взрывчатых веществ и устройств в посольствах РФ и КНР обнаружено не было», — сказано в тексте. Уточняется, что данные факты зарегистрированы в журнале учета информации УВД и Первомайского и Ленинского районов.

Ранее киргизское информационное агентство 24.kg сообщило, что здание российского посольства в Бишкеке оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. По данным портала, неизвестные позвонили на пульт 102 примерно в 11:00 (8:00 мск) и сообщили о заложенном взрывном устройстве. Сотрудников диппредставительства из здания вывели.

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Варвара Кошечкина
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