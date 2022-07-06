Вероятность отставки Бориса Джонсона оценили

Политолог Еремина предрекла отставку британского премьера Джонсона при появлении преемника

Политический кризис в Великобритании начался из-за растущего недовольства жителей страны ухудшением экономической ситуации, заявила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, это обрушило рейтинг премьер-министра Бориса Джонсона. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила вероятность его отставки.

Политический кризис

Отставка двух министров, а также нескольких консерваторов — это продолжение внутрипартийной борьбы, считает политолог.

«Есть разброс и шатания в Консервативной партии с точки зрения системы управления, которая предлагается Борисом Джонсоном. Он рассматривается как человек, который выполнил свою главную задачу — реализацию Брексита. Сейчас уже начинаются вопросы другого порядка, связанные с переустройством мировой системы международных отношений, с глобальными вопросами Великобритании, насколько он способен сейчас эту глобальную стратегию реализовывать. Джонсон хочет показать свое стремление к реализации этой стратегии, именно по этой причине он занимает наиболее агрессивную позицию по украинскому вопросу», — сказала она.

Неудачные попытки Бориса Джонсона воплотить в жизнь свои обещания некоторые британцы воспринимают как пустые заявления, утверждает Наталья Еремина.

После ковида его рейтинг резко упал. Это связано не только с тем, что он согласился ввести ограничения, против которых были настроены британские граждане. Но он серьезно ухудшил свой рейтинг из-за того, что он и сам [ограничения] не соблюдал. Сейчас финансовая нагрузка на помощь Украине вызывает недоумение у британских граждан, которые сталкиваются с инфляцией и ростом цен на все виды товаров Наталья Еремина политолог

Грозит ли Джонсону отставка?

Было уже несколько скандалов вокруг Бориса Джонсона, когда поднимался вопрос о его отставке. Однако сейчас отстранить его от власти невозможно, уверена доктор политических наук.

Это не первый раз, когда мы говорим об отставке, но она так до сих пор не состоялась. Пока неочевидна персона, которая его может заменить, ему ничто не угрожает Наталья Еремина политолог

«Когда станет заметна та персона, на которой сойдутся представители консервативной партии, — тогда будет понятно. Они не очень хотят действовать через вотум недоверия, потому что боятся нарушить согласие внутри партии», — заключила она.

Скандал вокруг Джонсона

Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за скандала, в котором фигурируют премьер Британии Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. Свои посты также покинули ряд представителей Консервативной партии, передает «Интерфакс».

1 июля Пинчер устроил дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов. 52-летний политик в пьяном виде приставал к двоим мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Борис Джонсон знал о подозрениях в сексуальных домогательствах в отношении Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

Джонсон успел за полчаса до отставки членов кабинета министров принести извинения.

«Я сожалею об этом. Оглядываясь назад, я вижу, что он не собирался извлекать какие-либо уроки», — заявил политик.