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Руководитель аппарата Джонсона стал новым главой Минздрава Британии

The Telegraph: главой британского Минздрава назначен руководитель аппарата Джонсона Баркли

Фото: John Sibley / Reuters

Новым министром здравоохранения и социальных дел Великобритании назначен глава аппарата премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, канцлер герцогства Ланкастерского Стивен Баркли стал новым главой британского Минздрава. Он сменит на посту Саджида Джавида, который ранее во вторник объявил об отставке и заявил, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

Ранее 5 июля министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за скандала, в котором фигурирует британский премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

Как отметил бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд, Джонсон знал о подозрении в сексуальных домогательствах в отношении экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Джонсон официально признал это и принес публичные извинения.

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Марина Совина
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