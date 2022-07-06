Отказ Венгрии от поставок оружия Украине объяснили

Политолог Бышок объяснил отказ Венгрии от поставок оружия Украине политической позицией

Венгрия руководствуется своими интересами в вопросе поставок оружия Украине. Отказ Будапешта помочь Киеву не понравится Евросоюзу (ЕС), но он не сможет повлиять на это, объяснил в беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Реакция ЕС

«Европейские политики никак не отреагируют, это личное дело каждой страны — поставлять или не поставлять Украине оружие. Это не является какой-то позицией, по которой все члены ЕС или НАТО должны подчиняться», — сказал политолог.

Есть какое-то общее понимание, что Украину нужно поддерживать против России, но эта поддержка может выражаться в разных действиях Станислав Бышок кандидат политических наук

Позиция Венгрии

Официальным поводом отказа Венгрии от поставок оружия Украине стала озабоченность Будапешта о безопасности этнических венгров в Закарпатье. По мнению специалиста, власти страны пытаются сохранять нейтральную позицию, чтобы не навредить самим себе.

«Венгрия — страна маленькая и одновременно достаточно националистическая. Она действительно большое внимание уделяет диаспоре, которая находится в Закарпатье. Их позиция в общем виде такова, что интересы Венгрии важнее, чем интересы Москвы и Киева, а российско-украинский конфликт не должен в себя включать Будапешт. Они считают, что, если какое-то оружие из Венгрии будет поступать на Украину через Закарпатье, то российские силы могут перехватить или уничтожить это оружие, соответственно, могут пострадать мирные жители, в том числе венгры», — отметил Бышок

У Венгрии простая позиция — они говорят, что это не их конфликт, поэтому хотят максимально снизить экономические издержки и физические, которые могут угрожать венграм в Закарпатье Станислав Бышок кандидат политических наук

Давление Запада

При этом давление со стороны западных политиков на Будапешт бессмысленно, считает политолог.

«Давить нет смысла. В ЕС есть общее мнение, что Россия проявляет агрессию против жителей Украины. Но при этом каждый сам решает, каким образом будет поддерживать Украину — будет ли это присоединение к санкциям, поставки оружия или прием беженцев. С тактической точки зрения поссориться с Россией легко, но минусов много, а плюсов для Венгрии мало», — заключил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петр Сийятро заявил, что страна отказывается от поставок оружия Украине. По его словам, Будапешт не хочет подвергать опасности российских обстрелов 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье.