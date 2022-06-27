Венгрия заявила об отказе обсуждать эмбарго на поставки российского газа

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не будет даже обсуждать эмбарго на поставки газа из РФ

Правительство Венгрии не станет даже обсуждать с другими государствами вероятность введения эмбарго на поставки газа из России, поскольку данное решение разрушит экономику страны. С таким заявлением выступил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Выражая позицию Будапешта, принимающий участие в заседании Совета ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики Сийярто подчеркнул, что власти «не желают вести переговоры о газовом эмбарго». В своих соцсетях он уточнил, что фактически подобный сценарий означает «неработоспособность экономики и всей страны».

Затронув тему создания в Евросоюзе общих площадок для закупки газа, которую планировалось обсудить в Люксембурге, глава ведомства отметил, что не видит никаких проблем в отношении данного вопроса. При этом он акцентировал внимание на том, что участие в подобных закупках «может быть только добровольным».

Сийярто также указал на тот факт, что поставки газа из России серьезно сократились из-за технических проблем с оборудованием «Северного потока». Министр понадеялся, что в дальнейшем Еврокомиссия проведет расследование и поможет выяснить, действительно ли это вызвано задержкой оборудования, отправленного в Канаду на техническое обслуживание. По его словам, если данная информация подтвердится, Будапешт ожидает от ЕС принятия мер, которые помогут избежать возникновения кризисной ситуации.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан высказал мнение, что Европейский союз (ЕС) должен прекратить вводить санкции против России и вместо этого настаивать на прекращении огня и начале переговоров.