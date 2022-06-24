Венгрия призвала прекратить вводить санкции против России

Советник премьера Венгрии Орбан призвал ЕС сосредоточиться на переговорах с Россией

Европейский союз (ЕС) должен прекратить вводить санкции против России и вместо этого настаивать на прекращении огня и начале переговоров. С таким призывом выступил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в разговоре с Reuters.

По его мнению, в противном случае Европа окажется на проигравшей стороне из-за экономических проблем. Он пояснил, что чем больше санкций принимает ЕС, тем больше они вредят самому союзу, в то время как Россия выживает. «Да, им тоже плохо, но они выживают. И что еще хуже, они продолжают операцию на Украине», — отметил Орбан.

Особая позиция Будапешта

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. При этом именно Венгрия добилась от Евросоюза исключения в эмбарго на импорт российской нефти: трубопроводные поставки, от которых страна серьезно зависит, не попали в очередной пакет санкций Брюсселя.

Что касается следующего пакета санкций, который может затронуть экспорт российского газа, представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи сравнила политику ЕС с «выстрелом в легкие». Она добавила, что страна резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут идти вразрез с интересами ее населения.

«Если венгерскому народу не подойдут предложения о введении санкций, то мы об этом резко заявим. Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России», — подчеркнула Сенткирайи.

Вразрез с политикой Брюсселя

Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти выступил с инициативой ввести санкции против Венгрии. Он направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго на нефть из России. В частности, Кришнамурти заявил, что, если Будапешт продолжит препятствовать переговорам ЕС, Вашингтону стоит рассмотреть введение ограничительных мер против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортерами российского топлива.

Также Будапешт попросил исключить из санкционного списка патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Более того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал этот вопрос делом принципа.

Он объяснил, что Венгрия настаивает на свободе вероисповедания. По словам венгерского министра, было бы «страшно подумать, к каким бы процессам могло привести включение в санкционный список лидера одной из самых важных христианских церквей Европы». В итоге глава РПЦ избежал санкций именно из-за твердой позиции Будапешта.

Провенгерская политика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не боится спорить с кем угодно, в том числе с Европейским союзом, потому, что позиционирует себя как защитника венгерского государства и венгерской нации. На это указал доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

Он и не пророссийский, и не прокитайский, и не проамериканский, не пронемецкий и никакой бы то ни было еще. Он провенгерский Вадим Трухачев доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ

В то же время власти Венгрии четко отделяют свои отношения с Россией от отношений с Украиной: Будапешт уже несколько лет спорит с Киевом из-за положения этнических венгров в украинском Закарпатье. «Проукраинской Венгрия станет только в том случае, если [президент Украины Владимир] Зеленский или кто бы то ни было добровольно передаст юго-запад Закарпатья в состав Венгрии», — подчеркнул политолог.