Венгрия назвала возможный отказ от российского газа «выстрелом в легкие» для ЕС

В правительстве Венгрии назвали отказ от российского газа «выстрелом в легкие» для ЕС

Отказ от российского газа станет для ЕС «выстрелом в легкие», так как компенсировать поставки из России невозможно, пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя венгерского правительства Александры Сенткирайи. Она добавила, что страна резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут идти вразрез с интересами ее населения.

«Если венгерскому народу не подойдут предложения о введении санкций, то мы об этом резко заявим. Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России», — подчеркнула Сенткирайи.

С предложением ввести эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций уже выступили несколько европейских политиков, в частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По словам Яблоньского, работа над новым пакетом уже ведется.

В то же время Венгрия, ранее добившаяся исключения для поставок трубопроводной нефти из России в рамках шестого пакета санкций, выступает категорически против этой меры. В начале июня об этом уже заявлял глава министерства иностранных дел государства Петер Сийярто.