«Сразившаяся» за российскую нефть Венгрия оценила идею эмбарго на газ

Глава МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит санкции, угрожающие поставкам газа

Венгрия не поддержит санкции, которые помешают поставкам газа в страну, заявил глава министерства иностранных дел государства Петер Сийярто. Соответствующим образом он оценил идею введения европейского эмбарго на топливо, ранее выдвинутую в Польше, пишет РИА Новости.

Сийярто напомнил, что ранее Будапешт «сразился» с Европейским союзом, добившись исключения для поставок трубопроводной нефти из России в рамках шестого пакета санкций. В противном случае цены на топливо в стране резко бы выросли, подчеркнул он.

«Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну», — сказал Сийярто на заседании парламента.

Включить в очередной пакет санкций против Москвы газовый сектор предложил в начале июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он сообщил, что Европейский союз уже начал работу над мерами. «Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке"», — уточнил замглавы польского МИД.