В США предложили рассмотреть санкции против Венгрии

RT: в Конгрессе США предложили ввести санкции против Венгрии за отказ от эмбарго на нефть

В Соединенных Штатах предложили рассмотреть возможное введение санкций против Венгрии, которая выступила против эмбарго на поставки российской нефти. Об этом сообщает Russia Today.

С соответствующей инициативой выступил член палаты представителей США Раджа Кришнамурти. Он направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго на нефть из России. В документе политик также обратил внимание на решение Венгрии по данному вопросу.

В частности, Кришнамурти заявил, что, если Будапешт продолжит препятствовать переговорам ЕС, Вашингтону стоит рассмотреть введение ограничительных мер против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортерами российского топлива. По его мнению, подобный инструмент поможет достичь окончательной договоренности с Венгрией по запрету российского топлива.

В письме демократ также выразил уверенность, что с помощью перекрытия «ключевого источника доходов» России Запад сможет затруднить Москве возможности финансирования спецоперации на Украине.

2 июня послы ЕС утвердили введение частичного нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций. Он вступит в силу после того, как документ опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Источники утверждают, что это может произойти в пятницу, 3 июня.