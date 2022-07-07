Собчак высказалась об отставке Джонсона

Собчак напомнила об обвинениях в домогательстве Леонида Слуцкого на фоне отставки Джонсона

Журналистка и блогерша Ксения Собчак, комментируя отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, связанную с секс-скандалом в правительстве, напомнила о том, как в домогательствах обвиняли главу комитета Госдумы по международным делам, председателя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале в четверг, 7 июля.

«У нас с вами есть очевидная история со Слуцким и доказанными фактами домогательств (…) И что? Слуцкий был с позором уволен из Госдумы? Может быть, он с честью и покаянием ушел сам? Нет. Человек теперь партию возглавляет, пошел на повышение. Но зато уход Джонсона у нас обсуждают политики всех масштабов», — высказалась Собчак.

О том, что Джонсон решил уйти в отставку стало известно 7 июля. Это произошло на фоне массовых отставок в британском правительстве. По данным Sky News, общее число членов правительства, которые сложили с себя полномочия и ушли в отставку, достигло 53. Немедленной отставки Джонсона потребовала Консервативная партия Великобритании, лидером которой он являлся.

Скандал в британском правительстве начался после того, как 30 июня протеже Джонсона, заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в том, что, будучи в нетрезвом состоянии, домогался до нескольких мужчин. Сразу же после обнародования этой информации Пинчер покинул свой пост. Джонсон до последнего отказывался уходить в отставку.