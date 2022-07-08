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Раскрыты подробности о ранении экс-премьера Японии Абэ

Kyodo: Абэ получил огнестрельное ранение в шею, также было кровотечение на груди
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Pasya/ Globallookpress.com

Агентство Kyodo со ссылкой на данные полиции раскрыло подробности о нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе. Сообщается, что политик получил огнестрельное ранение в шею справа, также на груди слева было зафиксировано кровотечение.

По информации правоохранительных органов, в экс-премьера дважды стреляли сзади, он упал после второго выстрела. В настоящее время Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.

Нападение на политика было совершено в пятницу, 8 июля, около 11:30 по местному времени (05:30 по московскому) в ходе выступления Абэ в префектуре Нара.

В полиции рассказали, что в первые минуты после покушения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки в больницу, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель Тецуя Ямагами. Мотивы действий предполагаемого преступника пока неизвестны. В правительстве Японии в связи с инцидентом создан кризисный штаб.

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Марина Совина
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