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Чемпионат России по альпинизму в техническом классе стартовал в «Безенги»

В лагере «Безенги» открылся чемпионат России по альпинизму в техническом классе

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

В альпинистском лагере «Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии стартовал чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Об этом сообщает ТАСС.

В соревнованиях примут участие команды из разных регионов страны.

«Сегодня торжественно открыт чемпионат России по альпинизму в техническом классе в альплагере „Безенги“. В чемпионате участвуют спортсмены из девяти регионов Российской Федерации, комиссию по допуску прошли 13 команд. Сейчас, в соответствии с рейтингом команд, идет выбор маршрутов, подготовка к выходу в высокогорную зону, и далее будут совершаться восхождения», — рассказал главный судья соревнований, судья всероссийской категории, заслуженный мастер спорта по альпинизму Валерий Першин.

К соревнованиям допустили командны в составе от двух до четырех человек в возрасте не моложе 18 лет. Спортсмены будут совершать восхождения по маршрутам не ниже категории 5Б.

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Варвара Кошечкина
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