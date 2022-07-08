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Спорт

Российский гимнаст-чемпион рассказал о будущем в итальянском клубе

Гимнаст Далалоян заявил, что его будущее в итальянском клубе зависит от местных властей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о выступлении за итальянский клуб Gymnastic Romagna Team. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что его будущее в команде зависит от местных властей. «Клуб уже выразил свое желание видеть меня в следующем сезоне, но все зависит именно от того, какое примут в министерстве спорта [Италии] решение», — поделился российский гимнаст.

Далалоян выступал за Gymnastic Romagna Team с лета 2021 года. В составе команды он стал бронзовым призером клубного чемпионата Италии.

Ранее стало известно, что российские гимнасты захотели сменить немецкие клубы на итальянские. Немецкие клубы приняли решение расторгнуть контракты с россиянами из-за тяжелой политической ситуации.

4 марта Международная федерация гимнастики отстранила российских спортсменов от международных турниров под эгидой организации. Также до соревнований не допускаются судьи и официальные лица из России.

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