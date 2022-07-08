Лавров прокомментировал покушение на экс-премьера Японии Абэ

Глава МИД Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на экс-премьера Японии Абэ

Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания глав «Большой двадцатки» (G20) выразил соболезнования по поводу покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю, что стоит за этим покушением. Я узнал об этом в ходе заседания "Группы двадцати". Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим», — прокомментировал министр.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Мужчина сзади выстрелил в политика, который проводил предвыборное уличное выступление и ранил его в грудь. Бывший премьер упал на землю, позже был госпитализирован с огнестрельным ранением шеи и груди. Позже действующий премьер Фумио Кисида сообщил, что Абэ жив, но находится в тяжелом состоянии.