В НХЛ сделали заявление о проблемах российских хоккеистов с армией

В НХЛ заявили, что лиге не стоит вмешиваться в проблемы российских хоккеистов с армией

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сделал заявление о проблемах российских хоккеистов с армией. Его слова приводит The Athletic.

Беттмэн посчитал, что руководству лиги и клубам не стоит вмешиваться во внутреннюю политику России. «У нас нет полной информации об отношениях игроков в России с правительством, и нам придется уважать этот процесс. Полагаю, игроки должны сами думать о каждом своем действии», — подчеркнул он.

1 июля российский хоккеист Иван Федотов, который должен был прилететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс», был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он может быть распределен на корабль или подводную лодку.

Также сообщалось, что российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова разыскивают по подозрению в приобретении военного билета. Отец спортсмена Олег Капризов опроверг информацию о наличии у хоккеиста документа, заявив, что тот проходит обучение в вузе.

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