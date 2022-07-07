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Спорт

Стало известно о дальнейшем распределении Федотова на корабль или подлодку

«Матч ТВ»: хоккеиста Федотова распределят на корабль или подводную лодку через полгода
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Стали известны подробности о дальнейшей службе вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Федотов примет присягу 6 августа. Отмечается, что после полугода в учебной части хоккеиста распределят на корабль или подводную лодку. Общий срок его службы составит один год.

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Ранее сообщалось об особых условия пребывания Федотова в учебной части в Северодвинске. Отмечается, что ему предоставили отдельную комнату с телефоном, так что голкипер находится вне казармы. Также стало известно, что хоккеиста перевели из спортивной роты в обычную.

Федотова задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения голкипером контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.

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