Стало известно о дальнейшем распределении Федотова на корабль или подлодку

«Матч ТВ»: хоккеиста Федотова распределят на корабль или подводную лодку через полгода

Стали известны подробности о дальнейшей службе вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Федотов примет присягу 6 августа. Отмечается, что после полугода в учебной части хоккеиста распределят на корабль или подводную лодку. Общий срок его службы составит один год.

Ранее сообщалось об особых условия пребывания Федотова в учебной части в Северодвинске. Отмечается, что ему предоставили отдельную комнату с телефоном, так что голкипер находится вне казармы. Также стало известно, что хоккеиста перевели из спортивной роты в обычную.

Федотова задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения голкипером контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.