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В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения ограничений из-за COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Семенов исключил необходимость введения ковидных ограничений в РФ

Фото: Unsplash

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов высказался о возможном введении в России ограничений, связанных с ростом заболеваемости COVID-19 в мире. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт оценили вероятность введения ограничений из-за коронавируса и исключил такую необходимость в России.

«Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет», — подчеркнул он.

Ранее Семенов допустил рост заболеваемости COVID-19 в России. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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