Американский журналист назвал Овечкина трусом из-за ситуации с Федотовым

Американский журналист Пэган назвал Овечкина трусом за отказ обсуждать задержание Федотова

Американский журналист Кайл Пэган осудил капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за отказ обсуждать задержание вратаря Ивана Федотова. Его слова приводятся в подкасте Crossing Broad.

Пэган назвал Овечкина трусом и обратил внимание на то, что российские представители СМИ неоднократно задавали хоккеисту вопрос на эту тему, однако он так и не прокомментировал ситуацию. «Мне не терпится увидеть, как Федотов отомстит ему в будущем, играя с "Вашингтоном" за "Филадельфию"», — заявил он.

1 июля российский хоккеист Иван Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он может быть распределен на корабль или подводную лодку.