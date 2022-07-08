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Спорт

Американский журналист назвал Овечкина трусом из-за ситуации с Федотовым

Американский журналист Пэган назвал Овечкина трусом за отказ обсуждать задержание Федотова
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: David W Cerny / Reuters

Американский журналист Кайл Пэган осудил капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за отказ обсуждать задержание вратаря Ивана Федотова. Его слова приводятся в подкасте Crossing Broad.

Пэган назвал Овечкина трусом и обратил внимание на то, что российские представители СМИ неоднократно задавали хоккеисту вопрос на эту тему, однако он так и не прокомментировал ситуацию. «Мне не терпится увидеть, как Федотов отомстит ему в будущем, играя с "Вашингтоном" за "Филадельфию"», — заявил он.

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1 июля российский хоккеист Иван Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он может быть распределен на корабль или подводную лодку.

Синдром отмены: Россия

Анастасия Борисова
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