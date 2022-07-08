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Российский посол осудил нападение на экс-премьера Абэ

Посол России в Японии Галузин решительно осудил «варварское нападение» на экс-премьера Абэ
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Jorge Silva / Reuters

Посол России в Японии Михаил Галузин прокомментировал нападение на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Его слова приводит РИА Новости.

Российский посол осудил покушение на экс-премьера и заявил, что дипведомство молится о его здоровье.

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», — подчеркнул он.

Ранее генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацун назвал «варварским» нападение на Абэ. «В настоящее время состояние Абэ неизвестно. Детали уточняются», — добавил он.

В пятницу, 8 июля, стало известно о покушении на Абэ. Мужчина выстрелил в политика сзади и ранил его в грудь. Экс-премьер упал на землю, позже его госпитализировали. После покушения Абэ сначала был в сознании и реагировал на речь.

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Марина Совина
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