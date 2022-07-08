Востоковед высказался о роли военных и оппозиции в убийстве Абэ

Востоковед Кистанов счел маловероятным участие оппозиции в организации убийства Абэ

Руководитель Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает, что организованные группы не стоят за убийством бывшего премьер-министра Японии Синздо Абэ. По словам специалиста, покушение похоже на индивидуальный террор. В разговоре с «Лентой.ру» востоковед высказался о роли военных и оппозиции в убийстве политика.

«Я не вижу каких-то организованных кругов, сил, групп, которые могли бы стоять стоять за этим покушением. В Японии не та политическая обстановка», — высказался Кистанов.

Военные

«В Японии была история, когда в 30-е тогдашние военные совершили военный переворот, убив премьер-министра. Человек, совершивший покушение — отставной морской пехотинец», — отметил руководитель Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН.

Однако, добавил он, в военных кругах Японий сейчас нет предпосылок для недовольств и волнений.

«Абэ был настроен на то, чтобы привести Японию в нормальное состояние, создать полноценную армию. Он еще в первый срок, в 2006-2007 годах, преобразовал министерство обороны. Он этот курс продолжил уже во второй свой срок», — заявил эксперт.

При нем военные расходы росли быстрыми темпами, при нем Япония быстро вооружалась новейшими видами вооружения Валерий Кистанов востоковед

В армейских кругах вряд ли могли быть какие-то настроения против Абэ, счел Кистанов. Японская армия на сегодняшний момент не политизирована, какой была в 30-е годы прошлого века, добавил он.

Оппозиция

«Абэ пришел, когда правящая либерально-демократическая партия вернула себе власть после трехлетнего неудачного пребывания у власти оппозиционной демократической партии. Он стабилизировал политическую обстановку. Оппозиция после этого раскололась на мелкие части», — рассказал Кистанов.

По его словам, у японской оппозиции были мотивы недолюбливать бывшего премьер-министра, однако вряд ли она бы решилась действовать.

Оппозиция достаточно апатичная, слабая и разрозненная сейчас . И потом, какой смысл? Если уж саботировать власть и убивать в каких-то политических целях, то уж действующего премьера Валерий Кистанов востоковед

Внешнее вмешательство и индивидуальный террор

«Не стоит исключать, кстати говоря, внешний политический фактор, что это были происки скажем каких-то стран вроде Северной Кореи», — заявил Кистанов. Однако тут же добавил, что и эта теория из области фантастики.

Специалист отметил, что пока все факты говорят о том, что покушение на Абэ было индивидуальным террором. «Нет сил и кругов и общественных настроений для того, чтобы убирать таким образом и такого политика. Я даже допускаю, что он психически нездоров», — заключил эксперт.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, врачи боролись за его жизнь несколько часов. Об этом сообщил телеканал Fuji News Network в прямом эфире.

Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга. По дороге в больницу у Абэ остановилось сердце, но врачам удавалось его реанимировать. Несколько часов он провел в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови. Он скончался в 17:03 по местному времени (11:03 по московскому времени).

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.