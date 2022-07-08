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Союзные силы ликвидировали колонну с грузинскими наемниками под Северском

ТАСС: союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, пишет ТАСС со ссылкой на близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) источник.

У Северска в Донецкой народной республике (ДНР), который сейчас контролируется украинскими войсками, в четверг, 7 июля, была разбита колонна грузинских наемников и ликвидировано около 30 военнослужащих.

Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было

источник, близкий к Народной милиции ЛНР

Уничтожение наемников

29 июня Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки наемников в районе Николаева. Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием разгромили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.

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Официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что российские военные нанесли удар по базе ремонта техники возле Лисичанска, восьми складам боеприпасов и вооружения ВСУ, в том числе на территории ДНР, и по базе горючего в районе Кульбакино в Николаевской области.

Кроме того, военные уничтожили до 80 польских наемников во время удара по корпусам цинкового завода «Мегатекс», который находится в Константиновке.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град»

Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны РФ

Также ВКС России высокоточными ударами ликвидировали более 200 иностранных наемников.

Число наемников

По данным министерства обороны России, всего на Украине с 24 февраля было зафиксировано 6956 иностранных наемников, из которых 1956 уничтожены, а 1779 покинули страну.

Большее количество наемников (4866 человек) прибыли из стран Европы. Из Южной и Северной Америк на Украине заметили 1267 бойцов. Из стран Азии и Африки — 671 и 147 наемников соответственно, а также еще пять человек из Австралии и Океании тоже приняли участие в боях.

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Спецоперация

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О начале военных действий объявил президент страны Владимир Путин. Он предостерег иностранные государства от участия в конфликте.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства добавил, что российские власти готовы к любому развитию событий и приняли все необходимые решения.

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Марина Совина
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