Союзные силы ликвидировали колонну с грузинскими наемниками под Северском
Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, пишет ТАСС со ссылкой на близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) источник.
У Северска в Донецкой народной республике (ДНР), который сейчас контролируется украинскими войсками, в четверг, 7 июля, была разбита колонна грузинских наемников и ликвидировано около 30 военнослужащих.
Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было
Уничтожение наемников
29 июня Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки наемников в районе Николаева. Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием разгромили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.
Официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что российские военные нанесли удар по базе ремонта техники возле Лисичанска, восьми складам боеприпасов и вооружения ВСУ, в том числе на территории ДНР, и по базе горючего в районе Кульбакино в Николаевской области.
Кроме того, военные уничтожили до 80 польских наемников во время удара по корпусам цинкового завода «Мегатекс», который находится в Константиновке.
В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град»
Также ВКС России высокоточными ударами ликвидировали более 200 иностранных наемников.
Число наемников
По данным министерства обороны России, всего на Украине с 24 февраля было зафиксировано 6956 иностранных наемников, из которых 1956 уничтожены, а 1779 покинули страну.
Большее количество наемников (4866 человек) прибыли из стран Европы. Из Южной и Северной Америк на Украине заметили 1267 бойцов. Из стран Азии и Африки — 671 и 147 наемников соответственно, а также еще пять человек из Австралии и Океании тоже приняли участие в боях.
Спецоперация
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О начале военных действий объявил президент страны Владимир Путин. Он предостерег иностранные государства от участия в конфликте.
Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались
Глава государства добавил, что российские власти готовы к любому развитию событий и приняли все необходимые решения.