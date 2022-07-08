В ЛНР уничтожили колонну с грузинскими наемниками

Союзные силы уничтожили под Северском в ЛНР колонну с грузинскими наемниками

Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По его словам, у Северска была разбита колонна грузинских наемников, которые отступали на нескольких десятках машин и пикапах. «Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области. Кроме того, российские военные за сутки уничтожили три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики.