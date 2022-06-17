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Минобороны раскрыло численность иностранных наемников на Украине

Минобороны опубликовало данные о численности иностранных наемников на Украине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Министерство обороны России раскрыло численность иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях в составе украинских войск. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, всего на Украине с 24 февраля было зафиксировано 6956 иностранных наемников, из которых 1956 были уничтожены, а 1779 покинули страну.

Большее количество наемников (4866 человек) прибыли из стран Европы. Из Южной и Северной Америк на Украине заметили 1267 бойцов. Из стран Азии и Африки — 671 и 147 наемников соответственно, а также еще пять человек из Австралии и Океании тоже приняли участие в боях.

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Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о взятии в плен американских бойцов и переадресовал этот вопрос в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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