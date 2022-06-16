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В Кремле отреагировали на сообщение о взятых в плен американцах

Песков заявил, что ему неизвестно о взятии военнослужащими России в плен двух американцев
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о взятии российскими военнослужащими в плен двух американцев. Об этом в четверг, 16 июня, пишет ТАСС.

«Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно», — отреагировал пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева.

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По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

Заявление о том, что двое американцев, именуемых как Бама и Хейт, были взяты в плен, также опубликовала спецгруппа иностранных наемников Task Force Baguette, уточнив, что эти граждане США не выходят на связь уже неделю.

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Евгения Куликова
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