Востоковед пояснил мотив стрелявшего в Синдзо Абэ

Востоковед Маслов поставил под сомнение причастность Абэ к какой-либо японской группе

Принадлежность бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ к какой-либо группе достаточно сомнительна. Абэ был абсолютный националист-государственник и никогда не участвовал в каких-то несистемных группах, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил мотив застрелившего Абэ преступника, который намекнул на принадлежность бывшего премьер-министра к какой-то группе.

Группировка

41-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал о причинах своего поступка. Он сообщил, что политик принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой его семья столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — пояснил Ямагами на допросе. О какой именно группе лиц речь, не уточняется.

Я думаю, что подразумевалось совсем другое. Синдзо Абэ принадлежал скорее не к группе, а к группировке. Если мы посмотрим, что по-японски говорит стрелявший в Абэ, то в переводе он имеет в виду группировку, а это нечто иное Алексей Маслов востоковед

Востоковед подчеркнул, что та группировка, о которой может идти речь, отстаивала радикальные реформы в Японии. Одна из таких реформ как раз и могла отразиться на семье злоумышленника, сказал он.

«Это были очень серьезные реформы в области налогообложения и экономики и реформы армии. Синдзо Абэ ввел довольно интересные моменты, связанные с экономической политикой. Например, он ввел отрицательный процент по депозитам: чем дольше деньги лежат, тем больше они уменьшаются, а не увеличиваются. Это было сделано, чтобы люди забрасывали свои деньги в реальную экономику. Многие, кто не успел разобраться, пострадали», — пояснил политолог.

«Абсолютная системность»

Если же все-таки речь идет о какой-то группе, к которой мог быть причастен бывший премьер-министр Японии, то в таких группах нельзя скрыть свое членство, согласно японскому законодательству, рассказал Алексей Маслов.

«Если мы отбросим якудза, которые являются полукриминальными группами, но при этом они зарегистрированы в Японии как различного рода корпорации, а вряд ли Абэ к ним принадлежал, то из крупных в Японии есть масоны. Но нет никаких сведений, чтобы Абэ принадлежал к каким-то масонским группам. А они официально зарегистрированы, и, более того, их членство не может быть тайным по японским законам», — поведал востоковед.

При этом говорить о членстве бывшего премьер-министра в группе, которая идет вне системы, не представляется возможным по политическим убеждениям самого Абэ, уверен Маслов.

Синдзо Абэ был абсолютный националист-государственник Алексей Маслов востоковед

«Я напомню, что отец Абэ был создателем Либерально-демократической партии, и Абэ в известной степени считался наследником этой партии. Ну и надо понимать, что за всю историю жизни Абэ мы не видели, чтобы он участвовал в каких-то несистемных группах, наоборот, Абэ формализовал собой абсолютную системность в японской политике», — заключил востоковед.

8 июля Синдзо Абэ скончался после покушения. Врачи боролись за его жизнь несколько часов. Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.