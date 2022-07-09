Романцев одной фразой оценил поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России

Романцев заявил, что «Спартаку» должно быть стыдно за поражение «Зениту» со счетом 0:4

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре команды против «Зенита» в матче за Суперкубок России. Его цитирует РИА Новости.

«Надевать красно-белую майку и 0:4 проигрывать — это стыдно», — одной фразой оценил он поражение команды. Романцев добавил, что не знает, как это исправить.

Ранее 9 июля «Зенит» победил «Спартак» в матче за Суперкубок России, который прошел в Санкт-Петербурге. В составе победителей отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

В сезоне-2021/2022 «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял десятое место в Российской премьер-лиге, повторив собственный антирекорд в первенствах страны.

29 мая красно-белые выиграли Кубок России. «Зенит» вылетел с турнира в четвертьфинальной стадии.

Синдром отмены: Россия



