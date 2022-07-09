Глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра

Глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра

Министр финансов Великобритании Надим Захави объявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и намерен занять кресло премьер-министра королевства после отставки Бориса Джонсона. Его слова приводит издание Evening Standard.

Захави напомнил, что, «выйдя из Евросоюза, Великобритания стала свободной страной» и призвал не забывать о «возможностях, которые открылись вместе с Брекситом».

«Если маленький мальчик, который приехал в страну в возрасте 11 лет, не зная ни одного слова на английском языке, может служить на высоких постах в правительстве Ее Величества и участвовать в гонке за пост премьер-министра, то все возможно», — заявил Захави.

Он также пообещал «стабилизировать корабль» на посту премьер-министра и уладить ситуацию после скандальной отставки Джонсона.

Ранее стало известно, что свою кандидатуру на пост главы британского кабмина выдвинул бывший глава Минфина Риши Сунак. «Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он.