Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра

Глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра

Фото: Global Look Press

Министр финансов Великобритании Надим Захави объявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и намерен занять кресло премьер-министра королевства после отставки Бориса Джонсона. Его слова приводит издание Evening Standard.

Захави напомнил, что, «выйдя из Евросоюза, Великобритания стала свободной страной» и призвал не забывать о «возможностях, которые открылись вместе с Брекситом».

«Если маленький мальчик, который приехал в страну в возрасте 11 лет, не зная ни одного слова на английском языке, может служить на высоких постах в правительстве Ее Величества и участвовать в гонке за пост премьер-министра, то все возможно», — заявил Захави.

Он также пообещал «стабилизировать корабль» на посту премьер-министра и уладить ситуацию после скандальной отставки Джонсона.

Ранее стало известно, что свою кандидатуру на пост главы британского кабмина выдвинул бывший глава Минфина Риши Сунак. «Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган»
В ЕП назвали неосуществимым энергопереход Европы из-за санкций против России
Эндокринолог перечислила главные принципы борьбы со старением
Судно с грузами для россиян прибыло на Шпицберген
В США началось разбирательство против генерала в отставке после его комментария
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Боярский прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке России
Семикратный чемпион «Формулы-1» осудил радующихся авариям болельщиков
Названы способы обезопасить квартиру от кражи на период отпуска
Глава Минтранса Британии решил баллотироваться на пост премьер-министра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.