Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Ростов
1:2
Завершен
Краснодар
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
12 июля
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
13 июля
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
13 июля
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Стали известны новые подробности развода Пике и Шакиры

Marca: футболист «Барселоны» Пике расстался с женщиной, с которой изменил певице Шакире

Фото: Wiese / face to face / Globallookpress.com

Защитник «Барселоны» Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменил певице Шакире. Подробности приводит Marca со ссылкой на слова фотографа Жорди Мартина.

Мартин заявил, что футболист хочет наладить хорошие отношения с певицей. В данный момент Пике и Шакира стремятся прийти к согласию и пониманию их будущего и будущего детей. Отмечается, что артистка хочет переехать в Майами, тогда как спортсмен планирует остаться в Барселоне.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что певица узнала о многочисленных изменах футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет в своей старой квартире. Позднее сообщалось, что Шакира захотела получить полную опеку над детьми после расставания.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

Синдром отмены: Россия
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание
Три человека погибли в результате обстрела волонтерской миссии в ДНР
Стали известны новые подробности развода Пике и Шакиры
Опубликована история первого московского стадиона
Российское посольство ответило на претензии Украины на недвижимость в Британии
Лукашенко позвал в гости российского космонавта и угостил его фирменным салатом
Байден изменил конструкцию своего велосипеда после падения
В Госдуму внесут проект об индексации пенсии работающим пенсионерам
В США заявили о неспособности Запада повлиять на решения Кремля по Украине
Россиянам предложили купить «схему» по ломанию ушей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.