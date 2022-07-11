В России оценили шансы Трампа на победу на выборах в 2024 году

«Дубравский консалтинг»: у Трампа большие шансы победить на выборах в 2024 году

У экс-президента США Дональда Трампа есть большие шансы одержать победу на выборах в 2024 году, если ему удастся сохранить репутацию по итогам расследования протестов 6 января 2021-го и обогнать своих соперников по Республиканской партии. К таким выводам пришли аналитики из консалтингового агентства «Дубравский консалтинг».

По мнению российских экспертов, это в том числе зависит от того, выдвинет ли бывший вице-президент страны Майк Пенс свою кандидатуру. По оценкам «Дубравский консалтинг», республиканский истеблишмент может отвернуться от Трампа и сплотиться вокруг Пенса. Другой потенциальный соперник Трампа — популярный губернатор от штата Флорида Рон Десантис.

«Пока рано судить, есть ли у Трампа шансы на победу, нужно дождаться окончания расследования. Если оно завершится в его пользу, тогда Трамп как минимум может считаться фаворитом республиканской гонки на праймериз. Дальнейшее его участие в президентской кампании будет зависеть от социологии и настроений в самой Республиканской партии», — отметил политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

Пока что Трамп не говорит, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах, однако он не отрицает такой возможности. Ситуация также осложняется расследованием специального комитета событий 6 января 2021 года, который начал работу в июле прошлого года.