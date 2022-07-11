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Спорт

Определилась страна проведения этапа Гран-при по фигурному катанию вместо России

Финляндия примет этап Гран-при по фигурному катанию вместо России, Англия — вместо Китая

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Определилась страна проведения этапа Гран-при по фигурному катанию вместо России. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап, который должен пройти с 25 по 27 ноября, примет финский город Эспо. Из-за коронавируса этап также не сможет принять Китай — соревнования с 11 по 13 ноября пройдут в английском Шеффилде.

7 июля сообщалось, что ISU столкнулся с проблемами из-за отмены этапа Гран-при в России. Организация не могла распределить фигуристов по этапам, потому что новые места проведения двух из шести турниров окончательно не были определены.

Об отмене российского этапа стало известно 25 апреля. Все международные соревнования по фигурному катанию в России и Белоруссии были отменены до дальнейшего уведомления.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Синдром отмены: Россия
Андрей Стрельцов
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