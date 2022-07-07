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Спорт

ISU столкнулся с проблемами из-за отмены этапа Гран-при в России

ISU не распределил фигуристов по этапам Гран-при из-за отмены турниров в России и Китае

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) столкнулся с проблемами из-за отмены этапов Гран-при в России и Китае в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ISU не может распределить фигуристов по этапам, потому что новые места проведения двух из шести турниров окончательно не определены. «Мы ждем, когда ISU объявит о переносе российского этапа в Финляндию. Тогда и только тогда они смогут сделать распределение фигуристов по этапам», — заявил представитель одной из национальных федераций Европы.

Об отмене российского этапа стало известно 25 апреля. Позже сообщалось, что соревнования будут перенесены в Финляндию. Новая страна-хозяйка для отмененного из-за пандемии коронавируса этапа в Китае до настоящего момента не найдена.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

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