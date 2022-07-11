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Посол ЛНР в России объяснил громкие заявления Украины о грядущем наступлении ВСУ

Посол ЛНР Мирошник объяснил слова Зеленского о контрнаступлении падающим состоянием войск

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявления украинских политиков о миллионной армии и планах по контрнаступлению на юге Украины сделаны для того, чтобы получить больше помощи от Запада, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. Об этом сообщает РИА Новости.

У президента Украины Владимира Зеленского нет реальных побед, «поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт все меньше и меньше, а потребностей все больше и больше», — сказал дипломат.

Мирошник также считает, что заявленная численность армии в миллион человек — предлог для получения большей военной помощи со стороны Запада.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива отреагировал на заявления о наступлении украинских войск словами: «Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?» По его мнению, личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) плохо подготовлен и испытывает серьезную нехватку техники и вооружений.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о планах Киева собрать миллионную армию. Вскоре после этого он отметил большие потери и истощение ВСУ. Тем не менее позже стало известно о приказе Зеленского отвоевать юг Украины у России.

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