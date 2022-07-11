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Отставного полковника МВД России заподозрили в помощи трудовым мигрантам

ФСБ задержала экс-главу паспортно-визового сервиса МВД Саратова по подозрению в коррупции
Николай Межуев

Николай Межуев. Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратове сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции бывшего директора регионального филиала предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД России полковника в отставке Николая Межуева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-полицейского проверяют на причастность к махинациям с выдачей патентов трудовым мигрантам. Уголовное дело против него возбудили следователи МВД на основании материалов проверки службой собственной безопасности ведомства по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, Межуев с 2017-й по 2022 год, занимая должность главы сервиса, отправлял иностранцев в некоммерческую организацию, где им оказывали платные услуги по оформлению документов, необходимых для пребывания в России.

Межуев в 2010 году ушел в отставку с поста заместителя начальника ГУВД по Саратовской области по тылу. Также он возглавляет региональную общественную организацию помощи ветеранам органов внутренних дел «Правопорядок».

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Любовь Ширижик
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