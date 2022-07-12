Кремль отреагировал на желание экс-президента Польши сократить Россию

Пресс-секретарь Песков счел, что заявление Валенсы не окажет влияния на суверенитет России

Заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы о желании сократить Россию до 50 миллионов человек не окажет влияния на суверенитет государства, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит РИА Новости.

Накануне экс-лидер Польши заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, чтобы тем самым раздробить Россию. По его мнению, следует ««форсировать смену политического строя в стране».

В ответ на это пресс-секретарь президента России заметил, что подобные желания не способны каким-либо образом подорвать страну.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова экс-президента Польши с рассуждениями маньяка Андрея Чикатило.