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В Хабаровске пройдет выставка литографий Рене Магритта

В Дальневосточном художественном музее пройдет выставка литографий Рене Магритта

Картина Рене Магритта «Сын человеческий»

В Хабаровске в Дальневосточном художественном музее с 12 июля по 11 сентября будет проходить выставка бельгийского художника Рене Магритта. Об этом сообщает портал ProKhab.

На выставке «Рене Магритт. Вероломство образов» будут представлены литографии, повторяющие самые значимые картины художника, всего около 50 работ. Среди экспонатов есть такие шедевры, как «Преодоление пустоты», «Голконда», и одна из самых известных работ — «Сын человеческий».

Ранее сообщалось, что в Сургуте на ГРЭС-2 открылась выставка репродукций импрессионистов. На выставке будут представлены 15 репродукций Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и Гогена, которые отобрали эксперты Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Работы по завершении выставки передадут в образовательные, культурные, социальные учреждения, где они продолжат играть свою просветительскую роль.

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Сергей Истомин
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