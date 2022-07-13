Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач рассказала об изменении цвета губ из-за опасных болезней

Терапевт Лидия Голубенко назвала синюшный цвет губ признаком сердечной недостаточности

Фото: shutterstock

Изменение цвета и состояния губ может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, рассказала врач-терапевт Лидия Голубенко. Опасные болезни, признаком которых могут быть синюшность, желтизна или бледность, а также трещины в уголках губ, она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Голубенко, если губы приобретают синюшный оттенок, это свидетельствует о проблемах с кровообращением по малому кругу, которые возможны при сердечной недостаточности и миокардите. Желтизна губ у некурящих людей часто указывает на проблемы с печенью, а ярко-красный, почти бордовый цвет — на гипертонию или заболевания почек.

При неестественной бледности губ Голубенко рекомендует проверить уровень гемоглобина и эритроцитов в крови, так как этот симптом часто наблюдается при железодефицитной анемии и нехватке витаминов группы В.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Врач отметила, что заеды — небольшие, но болезненные трещины в уголках губ — нередко возникают при обезвоживании, при гормональном дисбалансе, а также при дефиците жирорастворимых витаминов и витаминов группы В, необходимых для здоровья нервных волокон. Язвы, раны, пузырьки и другие повреждения на слизистой губ, как правило, являются симптомом инфекционных заболеваний, в том числе герпеса, молочницы и стрептодермии.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok Шейла Флорес Перез сделала инъекцию небольшой дозой филлера и осталась с опухшими губами фиолетового цвета. Воспаление не проходило на протяжении нескольких недель.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В ООН оценили прошедшие переговоры по зерну в Стамбуле
Выбросившего семимесячного младенца в окно россиянина осудили на 8,5 лет
Редкое издание Пастернака cтоимостью в миллионы рублей похитили из библиотеки
В Новой Каховке сообщили об оставшихся под завалами людях
Косметолог назвала россиянам губительную для красоты еду
В России оценили безопасность отдыха в Крыму
Врач рассказала об изменении цвета губ из-за опасных болезней
Политолог оценил вероятность сокращения числа стран ЕС
Хакеры научились обходить многофакторную аутентификацию
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.