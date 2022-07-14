Парикмахер показала способ сделать салонную укладку за пять минут

Парикмахер из Италии Алессиа получила салонную укладку, скрутив волосы в жгут

Парикмахер из Италии Алессиа показала способ сделать идеальную укладку за пять минут. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Упомянутый лайфхак юзерша с никнеймом @alessiavideo продемонстрировала на своей клиентке. Стилистка посоветовала предварительно нанести на волосы сыворотку, после чего разделить их на две равные части и скрутить в плотный жгут. На данном этапе следует высушить получившийся хвост феном.

Распустив жгут, итальянка получила крупные упругие локоны. По ее словам, с помощью данного метода можно обрести салонную прическу в домашних условиях.

Размещенный ролик набрал более 585 тысяч просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу увиденного лайфхака: одни благодарили автора, другие же не поверили в его эффективность. «Они распадутся через 20 секунд», «Вранье!», «Невозможно получить такой результат», — писали юзеры.

Ранее в июле жительница Австралии Шантель Мила раскрыла способ придать волосам ухоженный вид и сделать идеальную укладку за считаные секунды. Для этого необходимо провести вдоль прядей куском кухонной фольги. Утверждается, что металлы в ее составе отводят электричество от поверхности волос, тем самым препятствуя их электризации.