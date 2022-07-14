В США администрацию Байдена уличили в некомпетентности

Breitbart: 62% отвечающих за экономику сотрудников Байдена никогда не занимались бизнесом

Американский Комитет реализации благополучия уличил администрацию президента США Джо Байдена в некомпетентности. Об этом сообщает телеканал Breitbart News.

Отмечается, что экономист Стив Мур (Steve Moor) и директор Комитета Джон Декер (Jon Decker) изучили биографии 68 сотрудников администрации Байдена, в том числе самого главы Белого дома, вице-президента Камалы Харрис, членов правительства и чиновников регулирующих органов.

Выяснилось, что 62 процента высокопоставленных служащих, которые занимаются вопросами экономической политики, регулирующей деятельности, торговли, энергетики и финансов, не имеют никакого опыта в предпринимательстве. При этом только один из восьми чиновников имеют «большой опыт ведения бизнеса». Более того, в среднем уровень подобного опыта в администрации Байдена составляет около 2,4 года.

Ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер выразил мнение, что президентство Джо Байдена является самым дилетантским в современной американской истории. «В Белом доме сейчас царит полный хаос: некомпетентность как команды Байдена, так и его самого, очень часто приобретает просто-таки сатирический оттенок», — отметил журналист.