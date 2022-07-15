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В России захотели передать «дочки» зарубежных банков государственным

Депутат Госдумы Гаврилов предложил передать в управление госбанкам дочки зарубежных банков

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дочерние организации зарубежных банков в России следует передать в доверительное управление банкам с государственным участием. С соответствующим предложением к Центральному банку обратился председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов, сообщили «Ленте.ру» в его пресс-службе.

По мнению парламентария, такой шаг должен помочь защитить интересы клиентов банков и повысить устойчивость всего финансового рынка. Гаврилов считает, что период управления госбанками может занять пять лет.

«Важный факт — при передаче в управление мы не лишаем собственности иностранных бенефициаров, доверительное управление будет осуществляться в течение пяти лет, чтобы в последующем в рамках досудебных соглашений можно было решить судьбу этих банковских структур», — пояснил депутат.

По мнению Гаврилова, в данном случае можно прибегнуть к механизму введения внешней администрации — соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Другой возможный вариант — методы передачи контроля за российскими филиалами нефтегазовых компаний: депутат сослался на закон, недавно подписанный президентом России.

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Указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств был представлен в конце июня. Документ предполагает смену оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передачу его имущества в собственность государству.

Законопроект о внешнем управлении в компаниях, ушедших из России, был принят в первом чтении в конце мая. Он предполагает, что в компаниях с иностранным участием, которые приостановили или прекратили деятельность на российском рынке после 24 февраля, можно будет ввести внешнюю администрацию. При этом у бывших собственников будет право вернуть себе контроль или же продать свои акции. Это может коснуться компаний, где иностранцам принадлежит более 25 процентов акций.

При этом зарубежные банки уже заявляли, что рассматривают возможности ухода с российского рынка в том или ином виде. Так, итальянский UniCredit задумал покинуть Россию с возможностью обратного выкупа активов в случае, если геополитическая обстановка наладится, писали СМИ в начале июля.

Вместе с Raiffeisen Bank и Societe Generale он был в числе крупнейших иностранных банков в России. Первый продолжает оценивать дальнейшие действия, а второй уже продал свои активы.

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Платон Щукин
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