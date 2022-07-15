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Российского подростка отправили на лечение за подготовку теракта в школе

Суд отправил на принудительное лечение подростка, готовившего теракт в школе Волгограда

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 16-летнего подростка виновным в подготовке теракта в школе Волгограда и направил его на принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Школьника задержали 15 июня 2020 года. По версии следствия, он собирался напасть на учебное заведение № 61, в котором учился. У него в квартире правоохранители нашли «коктейли Молотова» и тетрадь с инструкцией по изготовлению взрывоопасных смесей, отмечает V1.ru.

По данным следствия, подросток планировал убить сотрудника школы и ученика, с которыми у него был конфликт.

До задержания сотрудниками ФСБ школьник больше года проучился дома из-за болезни, сообщала РИА Новости детский омбудсмен. Его семья прежде не вызывала подозрений у социальных и правоохранительных органов.

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Любовь Ширижик
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