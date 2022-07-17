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Премьер Сербии заявила о крупнейшем в новейшей истории скандале с Хорватией

Глава кабмина Сербии Брнабич заявила о крупнейшем в новейшей истории скандале с Хорватией

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Между Сербией и Хорватией произошел крупнейший в новейший истории политический скандал. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Брнабич, конфликт был спровоцирован Загребом и вызван отказом Хорватии разрешить президенту Сербии Александару Вучичу посетить мемориал на месте бывшего хорватского концлагеря Ясеновац, в стенах которого в годы Второй мировой войны погибли тысячи сербов.

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения (...). Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», — заявила глава сербского кабмина.

РИА Новости уточняет, что в лагере Ясеновац погибли многие родственники Александара Вучича.

Отношения Сербии и Хорватии имеют долгую и сложную историю взаимного противостояния и неоднократно выливались в вооруженные конфликты армий двух стран.

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Валерий Розенберг
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