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Сотрудников СИЗО заподозрили в халатности после суицида проректора РТА

СКР возбудил дело о халатности сотрудников СИЗО Ногинска из-за суицида проректора РТА
Начало событий в новости В камере СИЗО покончил с собой проректор Российской таможенной академии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц СИЗО Ногинска из-за самоубийства проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления ведомства Ольга Врадий.

Она подтвердила факт суицида арестанта. Тело было обнаружено 16 июля в одиночной камере.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также допрошены сотрудники СИЗО. Оттуда изъяты должностные инструкции и постовая ведомость для установления виновных, допустивших смерть заключенного.

Следствием назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, почерковедческая судебные экспертизы.

Ранее 18 июля стало известно о самоубийстве Керефова. В оставленной им предсмертной записке он раскаивается в содеянном.

8 июля ФСБ раскрыла подробности уголовного дела, фигурантом которого стал проректор. Он, в частности, занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Керефов использовал служебный компьютер и через криптографические интернет-мессенджеры закупал наркотики, вел деловые переговоры с покупателями насчет приобретаемых доз и курировал доставку закладок, осуществляемую курьерами.

Трое сотрудников РТА признались в покупке у Керефова запрещенных веществ для личного потребления. В результате обысков в служебных кабинетах вуза по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь миллионов рублей и 31 тысячу долларов.

Наркотики производились на высокотехнологичном лабораторном оборудовании с использованием химического реактора.

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Любовь Ширижик
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