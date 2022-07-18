В камере СИЗО покончил с собой проректор Российской таможенной академии

Арестованный за наркотики проректор Российской таможенной академии покончил с собой

Арестованный за торговлю наркотиками в даркнете проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов покончил с собой в одиночной камере СИЗО №1 Ногинска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Его тело нашли 16 июля. В оставленной им предсмертной записке Керефов раскаивается в содеянном.

8 июля ФСБ раскрыла подробности уголовного дела, фигурантом которого стал проректор. Он, в частности, занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Керефов использовал служебный компьютер и через криптографические интернет-мессенджеры закупал наркотики, вел деловые переговоры с покупателями насчет приобретаемых доз и курировал доставку закладок, осуществляемую курьерами.

Трое сотрудников РТА признались в покупке у Керефова запрещенных веществ для личного потребления. В результате обысков в служебных кабинетах вуза по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь миллионов рублей и 31 тысячу долларов.

Наркотики производились на высокотехнологичном лабораторном оборудовании с использованием химического реактора.