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Почетный президент РФС высказался о будущем Дзюбы

Вячеслав Колосков выразил сожаление, что Артем Дзюба не имел спроса в российских клубах
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем форварда Артема Дзюбы. Его слова передает «Чемпионат.com».

Он выразил сожаление, что нападающий никому не понадобился в России. «Когда нет спроса, то начинаешь сам искать разные варианты. Уехал Дзюба и уехал. Нам здесь явно будет его не хватать», — заявил Колосков.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что переживает за Дзюбу, который не нашел новый клуб. Он выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, и добавил, что реальным вариантом является «Сочи».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Дарья Коршунова
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