Депутат ответил на критику его идеи приравнять смену гражданства к госизмене

Терюшков заявил, что доволен критикой его идеи приравнять смену гражданства к госизмене

Член комитета по физической культуре и спорту Госдумы Роман Терюшков ответил на критику его идеи приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Его слова приводит «РБ Спорт».

Терюшков подчеркнул, что доволен вызванным резонансом. «Эти слова не делают их краше, не возвышают их. Они тренировали спортсменов, выступали сами за гимн и честь страны, представляли свое государство», — заявил он. Депутат назвал спорт силой государства в мирное время, из-за чего атлеты должны представлять свою страну.

15 июля Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России.

Идею депутата раскритиковали журналист Дмитрий Губерниев, депутат Ирина Роднина, а также заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Последняя назвала Терюшкова идиотом.

