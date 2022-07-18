Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Живущая на Шри-Ланке россиянка рассказала о помогающих после дефолта лайфхаках

Россиянка из Коломбо Юрковская: ланкийцы стали покупать в 20 раз меньше риса после дефолта

Фото: Shutterstock

Экономический кризис на Шри-Ланке не только привел к отставке ряда политиков, но и усугубил и без того трудное положение граждан страны. Сейчас местные жители ищут различные способы, чтобы сэкономить или заработать. О помогающих после дефолта лайфхаках местных жителей «Ленте.ру» рассказала россиянка Алевтина Юрковская из Коломбо.

Топливо и доходы

В стране сейчас практически парализована логистика, не работают доставка и такси. Те, кто все же решается выехать на дорогу, берут за это запредельные суммы, рассказала Юрковская.

«Самые глобальные проблемы сейчас с топливом. Если говорить об электричестве, у нас плановые веерные отключения. Все это публикуется на сайте, люди могут посмотреть, во сколько в их районе будет отключение. Они не такие длинные — час двадцать минут и час сорок минут. С этим можно разобраться и как-то планировать дела. Если брать проблему газа, она более-менее решена, потому что баллонный газ приехал, и он выдается по платежке за свет, чтобы люди не перекупали», — объяснила она.

Материалы по теме:
Названы три кандидата в президенты Шри-Ланки
Названы три кандидата в президенты Шри-Ланки
13 июля 2022
Премьера Шри-Ланки временно назначили президентом после попытки штурма его офиса
Премьера Шри-Ланки временно назначили президентом после попытки штурма его офиса
13 июля 2022
Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки политическое убежище
Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки политическое убежище
13 июля 2022

Многие ланкийцы не имеют стабильной ежемесячной зарплаты. Основные доходы они получают ежедневно, например, представители мелкого бизнеса или рыбаки. Что касается социальных гарантий государства, то они положены ограниченному кругу лиц, объяснила Юрковская.

«У нас социальное обеспечение, например, пенсии, положены только тем, кто работал в государственном секторе. Те, кто работал в частном секторе, вообще ничего не получают. Они социально не защищены, люди очень преклонного возраста вынуждены либо работать, либо жить за счет своих детей. Это сильная проблема, что люди не могут заработать, потому что все встало», — сказала она.

«Вспоминают, как жили 50 лет назад»

Топливный кризис привел к серьезному роту цен на продукты. Люди не могут позволить себе многое, утверждает местная жительница.

Я никогда не видела, что люди покупают 250 граммов риса. Они рисоеды и покупают обычно по пять килограммов. Это говорит о том, что у людей денег на это нет

Алевтина Юрковскаяжительница Шри-Ланки

Для экономии бензина некоторые жители при движении под горку глушат двигатель. Кроме этого используют много других лайфхаков, которые раньше были не нужны, рассказывает Юрковская.

Люди пересели на велосипеды. Сейчас велосипеды стоят дороже мотоциклов, потому что они не требуют бензина. Каждый третий житель уже ездит на велосипеде

Алевтина Юрковскаяжительница Шри-Ланки

«Тут столько всего изобрели. Не было газа — сделали глиняные кастрюльки, которые топят кокосовыми чешуйками вместо дров. Многие начали выращивать овощи на приусадебных хозяйствах. Достаточно много вещей делают, которые раньше были не нужны, потому что цивилизации было больше. А сейчас вспоминают, как жили 50 лет назад», — поделилась россиянка.

Отток населения

Экономические сложности вынуждают граждан уезжать на заработки в другие страны. Особенно это коснулось тех, у кого нет хорошего образования, объяснила Юрковская.

«Очереди огромные, выезжают и в Саудовскую Аравию, и в Оман, и куда только возможно. В день выдается по 30 тысяч паспортов. Запись онлайн, паспорт делают один день, самолеты полные от нас уезжают. Сейчас государство это поощряет, потому что каждый выехавший на работу человек обязан присылать валюту. Если он не будет этого делать, уехав по рабочей визе, ему второй раз не дадут разрешения», — заключила местная жительница.

Политический кризис на Шри-Ланке

Политическая ситуация в островном государстве обострилась 9 июля. В стране проходили серьезные массовые протесты из-за недовольства экономическим положением. Митингующие ворвались в резиденции главы государства и премьер-министра. Президент Готабая Раджапакса бежал из страны, поле чего подал в отставку. Это стало концом 20-летней эпохи правления политического клана во главе с братьями Готабайей и Махиндой Раджапаксами.

Сейчас на Шри-Ланке действует режим чрезвычайного положения (ЧП).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили об изменившихся условиях для ведения переговоров с Украиной
Перечислены скрывающие недостатки фигуры модели платьев
Петербуржцев предупредили о погодной опасности
40-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
Плывущие машины по центру российского города после ливня попали на видео
В ДНР рассказали о возможных контрибуциях с Украины и Запада
Актер «Уральских пельменей» рассказал о неудавшемся бизнесе
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по военным объектам ВСУ
Путин попросил разобраться с компенсацией денег за отмененные туры
Путин придумал простой способ развивать технологии в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.