Живущая на Шри-Ланке россиянка рассказала о помогающих после дефолта лайфхаках

Россиянка из Коломбо Юрковская: ланкийцы стали покупать в 20 раз меньше риса после дефолта

Экономический кризис на Шри-Ланке не только привел к отставке ряда политиков, но и усугубил и без того трудное положение граждан страны. Сейчас местные жители ищут различные способы, чтобы сэкономить или заработать. О помогающих после дефолта лайфхаках местных жителей «Ленте.ру» рассказала россиянка Алевтина Юрковская из Коломбо.

Топливо и доходы

В стране сейчас практически парализована логистика, не работают доставка и такси. Те, кто все же решается выехать на дорогу, берут за это запредельные суммы, рассказала Юрковская.

«Самые глобальные проблемы сейчас с топливом. Если говорить об электричестве, у нас плановые веерные отключения. Все это публикуется на сайте, люди могут посмотреть, во сколько в их районе будет отключение. Они не такие длинные — час двадцать минут и час сорок минут. С этим можно разобраться и как-то планировать дела. Если брать проблему газа, она более-менее решена, потому что баллонный газ приехал, и он выдается по платежке за свет, чтобы люди не перекупали», — объяснила она.

Многие ланкийцы не имеют стабильной ежемесячной зарплаты. Основные доходы они получают ежедневно, например, представители мелкого бизнеса или рыбаки. Что касается социальных гарантий государства, то они положены ограниченному кругу лиц, объяснила Юрковская.

«У нас социальное обеспечение, например, пенсии, положены только тем, кто работал в государственном секторе. Те, кто работал в частном секторе, вообще ничего не получают. Они социально не защищены, люди очень преклонного возраста вынуждены либо работать, либо жить за счет своих детей. Это сильная проблема, что люди не могут заработать, потому что все встало», — сказала она.

«Вспоминают, как жили 50 лет назад»

Топливный кризис привел к серьезному роту цен на продукты. Люди не могут позволить себе многое, утверждает местная жительница.

Я никогда не видела, что люди покупают 250 граммов риса. Они рисоеды и покупают обычно по пять килограммов. Это говорит о том, что у людей денег на это нет Алевтина Юрковская жительница Шри-Ланки

Для экономии бензина некоторые жители при движении под горку глушат двигатель. Кроме этого используют много других лайфхаков, которые раньше были не нужны, рассказывает Юрковская.

Люди пересели на велосипеды. Сейчас велосипеды стоят дороже мотоциклов, потому что они не требуют бензина. Каждый третий житель уже ездит на велосипеде Алевтина Юрковская жительница Шри-Ланки

«Тут столько всего изобрели. Не было газа — сделали глиняные кастрюльки, которые топят кокосовыми чешуйками вместо дров. Многие начали выращивать овощи на приусадебных хозяйствах. Достаточно много вещей делают, которые раньше были не нужны, потому что цивилизации было больше. А сейчас вспоминают, как жили 50 лет назад», — поделилась россиянка.

Отток населения

Экономические сложности вынуждают граждан уезжать на заработки в другие страны. Особенно это коснулось тех, у кого нет хорошего образования, объяснила Юрковская.

«Очереди огромные, выезжают и в Саудовскую Аравию, и в Оман, и куда только возможно. В день выдается по 30 тысяч паспортов. Запись онлайн, паспорт делают один день, самолеты полные от нас уезжают. Сейчас государство это поощряет, потому что каждый выехавший на работу человек обязан присылать валюту. Если он не будет этого делать, уехав по рабочей визе, ему второй раз не дадут разрешения», — заключила местная жительница.

Политический кризис на Шри-Ланке

Политическая ситуация в островном государстве обострилась 9 июля. В стране проходили серьезные массовые протесты из-за недовольства экономическим положением. Митингующие ворвались в резиденции главы государства и премьер-министра. Президент Готабая Раджапакса бежал из страны, поле чего подал в отставку. Это стало концом 20-летней эпохи правления политического клана во главе с братьями Готабайей и Махиндой Раджапаксами.

Сейчас на Шри-Ланке действует режим чрезвычайного положения (ЧП).