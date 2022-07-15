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Сбежавший президент Шри-Ланки ушел в отставку

Спикер парламента Шри-Ланки заявил, что президент Раджапакса ушел в отставку

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Сбежавший из страны президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку. Об этом объявил спикер парламента республики Махинда Япа Абеивардена, передает РИА Новости.

Он сообщил, что глава государства покинул пост 14 июля 2022 года. В качестве доказательства он продемонстрировал заявление, подписанное Раджапаксой.

Ранее сообщалось, что Сингапур даст беглому Готабае Раджапаксе политическое убежище. Президент покинул Шри-Ланку на фоне протестов, продолжающихся с апреля. Они начались на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Временно исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

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Марина Совина
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