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Спорт

Усик показал тренировку перед поединком с Джошуа

Боксер Александр Усик показал тренировку по плаванию перед поединком с Энтони Джошуа

Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский боксер Александр Усик показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), как готовится к поединку с британцем Энтони Джошуа.

Спортсмен опубликовал снимки с тренировки по плаванию. «Плавай как акула, жаль как пчела», — подписал он кадры из бассейна.

Ранее Усик предостерег соперника. «Джошуа хочет нокаутировать меня? Пусть мечтает дальше», — заявил спортсмен.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Дарья Коршунова
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