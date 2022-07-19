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В Совфеде заявили о заигравшейся Эстонии

Член Совфеда Джабаров заявил, что Эстония заигралась и преувеличивает свою силу

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Эстония заигралась, считая, что может грубить в адрес своего великого соседа. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии «Известиям».

Так сенатор отреагировал на идею главы МВД Эстонии Кристиана Яани запретить владение оружием россиянам и белорусам и его слова о том, что «следует заняться» эстонскими гражданами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы».

По мнению Джабарова, Эстония преувеличивает свою силу и не является ведущей среди стран НАТО. «Эстония, мне кажется, заигралась, считая себя одной из ведущих стран НАТО, которая может себе позволить своему великому соседу иногда даже грубить и высказывать какие-то требования», — заявил Джабаров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявления главы эстонского МВД обвинением Евросоюза в ненависти к собственным гражданам.

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Валерий Розенберг
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